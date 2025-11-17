“Irpiniavventura tra i protagonisti del Tran-Sport: riconoscimento nazionale per Partenio Adventure”

Il progetto Partenio Adventure ha conquistato il terzo posto al contest nazionale Tran-Sport promosso da UISP, nell’evento finale che si è svolto il 14 novembre alle Industrie Fluviali di Roma. Una giornata dedicata all’innovazione sociale, allo sport e alla sostenibilità, che ha visto dieci idee finaliste presentarsi davanti a una giuria composta da esperti del settore.

Tra queste, Partenio Adventure ha brillato per originalità, impatto e potenziale di sviluppo. Il progetto, ideato da Felice D’Apolito e Andrea Tropeano, co-founders di Irpiniavventura, propone una nuova modalità di vivere il Parco del Partenio: un’esperienza che unisce tecnologia, gioco e attività all’aria aperta. Il cuore dell’iniziativa è un’app interattiva costruita come un percorso ludico, simile a un gioco da tavolo digitale. Gli utenti attraversano virtualmente il Parco del Partenio avanzando tra caselle che sbloccano immagini, informazioni storiche, curiosità naturalistiche e tradizioni locali, fino a partecipare a missioni, quiz e sfide. L’obiettivo è chiaro: trasformare la scoperta virtuale in attività reali attraverso trekking, visite guidate ed esperienze offerte da partner del territorio.

La giuria ha premiato la capacità del progetto di creare un ponte tra digitale e natura, motivando le persone a muoversi, socializzare, esplorare e vivere il territorio in maniera inclusiva. Partenio Adventure risponde infatti a bisogni sociali emergenti: l’invecchiamento della popolazione, la ricerca di esperienze educative e sostenibili da parte delle famiglie, la necessità di benessere fisico e mentale e il bisogno crescente di comunità e appartenenza.

Per Felice D’Apolito e Andrea Tropeano questo riconoscimento rappresenta una spinta decisiva. Come dichiarano i due co-founders di Irpiniavventura, il risultato ottenuto conferma la solidità dell’idea e la sua capacità di generare un impatto positivo sul territorio. Il sostegno di UISP permetterà ora di avviare i primi passi concreti per dare forma al progetto: lo sviluppo della versione beta dell’app, la definizione delle prime esperienze outdoor collegate al gioco e l’avvio di collaborazioni con realtà locali.

Partenio Adventure è pronto a crescere. Il risultato al contest Tran-Sport non è solo un premio, ma l’inizio di un percorso che punta a trasformare il Parco del Partenio in un punto di riferimento nazionale per il turismo esperienziale, la sostenibilità e l’innovazione sociale. Irpiniavventura guarda al futuro con entusiasmo e determinazione, pronta a realizzare un progetto che unisce natura, cultura e partecipazione in un’unica, grande avventura condivisa.