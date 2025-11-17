Regionali Campania, pubblicato il manifesto elettorale: 6 candidati alla presidenza e 76 aspiranti consiglieri. Solo 4 seggi destinati all’Irpinia

È stato pubblicato oggi sul sito istituzionale del Comune di Avellino il manifesto elettorale ufficiale per le Regionali Campania 2025, in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il documento riporta in dettaglio i candidati alla presidenza della Regione e tutti i nomi in corsa per il Consiglio regionale nella circoscrizione di Avellino.

Sei candidati presidenti in corsa

Il manifesto presenta un quadro elettorale molto competitivo, con sei aspiranti governatori e una vasta rete di liste a supporto.

Ecco la composizione delle coalizioni nell’ordine riportato nel manifesto:

• Giuliano Granato, sostenuto dalla lista Campania Popolare.

• Roberto Fico, candidato del centrosinistra, appoggiato da sette liste:

Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Casa Riformista, Partito Democratico, Noi di Centro–Noi Sud, Avanti Campania (Psi) e A Testa Alta.

• Carlo Arnese con la lista Forza del Popolo.

• Stefano Bandecchi, sostenuto dalla lista Dimensione Bandecchi.

• Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, supportato da otto liste:

Cirielli Presidente, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Pensionati Consumatori, Udc, Democrazia Cristiana con Rotondi, Fratelli d’Italia.

• Nicola Campanile, candidato della lista Per.

76 candidati al Consiglio regionale

Il manifesto elenca anche tutti i 76 candidati consiglieri, quattro per ciascuna lista. Per la circoscrizione di Avellino, come previsto dalla legge elettorale regionale, solo quattro degli aspiranti entreranno effettivamente in Consiglio al termine dello scrutinio.

Come verranno assegnati i seggi irpini

L’assegnazione degli eletti dipenderà in larga parte dal risultato dei candidati presidenti. La coalizione vincente beneficerà del premio di maggioranza, aumentando così il numero dei propri rappresentanti in Consiglio. Di conseguenza, anche la scelta dei quattro consiglieri irpini sarà fortemente legata al risultato complessivo delle liste collegate al candidato presidente che uscirà vincitore dalle urne.

Una competizione aperta

Con sei aspiranti governatori, oltre venti liste complessive e decine di candidati irpini in campo, quella del 2025 si preannuncia come una competizione elettorale molto articolata e con esiti imprevedibili, in un quadro politico in continua evoluzione.

BiNews seguirà tutti gli aggiornamenti nel percorso verso il voto.