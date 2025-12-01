International Sport Film Festival: giunge al termine la IV edizione

Si è concluso sabato 29 novembre l’International Sport Film Festival (ISFF) a Castellammare di Stabia (Na). Quest’anno la quarta edizione si è svolta dal 24 al 29 novembre con l’obiettivo, vivo più che mai, di usufruire della tematica dello sport come veicolo di trasmissione dei valori sociali e umani quali il fair play, vittorie, riscatto, resilienza, inclusione.

I film proiettati sono inviati da tutto il mondo unendo culture diverse attraverso i medesimi valori. Oltre alle proiezione dei film, corti e documentari sono stati allestiti anche workshop e organizzati dibattiti e incontri con giornate aperte anche agli studenti e le studentesse.

Le opere inviate sono state oltre 250: testimonianza non solo di una grande partecipazione, ma anche del chiaro interesse alla tematica, che va ben oltre l’etichetta sportiva. Alcuni tra gli eventi di spicco sono stati gli incontri durante il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne realizzati con il Comitato Pari Oppurtunita dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

Le parole di Nicola D’Auria, direttore, riassumono l’impatto culturale: “il cinema sportivo è uno strumento capace di parlare a tutti, senza barriere”. Ed è questo che si propone il cinema: abbatterle.