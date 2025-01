“Il rosa che fa rumore”: Sperone promuove una scuola senza pregiudizi

Il Comune di Sperone, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Baiano/Sperone, organizza l’evento “Il rosa che fa rumore”, un incontro dedicato alla sensibilizzazione contro i pregiudizi e per la promozione di una scuola inclusiva.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 10:00, presso la palestra comunale della scuola primaria di Sperone, in via Sant’Elia. L’evento vedrà la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi della scuola secondaria di primo grado di Sperone e Baiano.

Protagonista dell’incontro sarà il libro Andrea. Oltre il pantalone rosa”, scritto da Teresa Manes e pubblicato da Graus Edizioni. Il testo racconta una storia toccante, con l’obiettivo di far riflettere su temi legati alla diversità e all’accettazione. L’autrice, madre di Andrea Spezzacatena, incontrerà i ragazzi per condividere la sua esperienza e il messaggio del libro.

Programma e ospiti

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di:

– Adolfo Alaia, Sindaco di Sperone;

– Pasquale Napolitano, Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni XXIII;

– Miriam Barbati, psicologa del Piano di Zona Ambito A6.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i giovani di confrontarsi su temi di grande rilevanza sociale, attraverso il racconto di una madre che ha trasformato il dolore in un messaggio di speranza e cambiamento.