Il Riconoscimento “Acerrano dell’Anno” 2025 assegnato a “La Casa di Marinella”

La commissione giudicatrice del Riconoscimento “Acerrano dell’Anno”, giunto alla sua VIII edizione, ha deciso di conferire il riconoscimento per l’anno 2025 a La Casa di Marinella, realtà di riferimento nella lotta alla violenza di genere, e di attribuire una menzione speciale a Gaetanopio Russo, giovane acerrano distintosi per la determinazione, la dignità e la passione.

La cerimonia di consegna si terrà sabato 27 dicembre 2025, alle ore 19, presso la suggestiva Sala del Museo Diocesano di Acerra, sita in Piazza Duomo 13.

Il riconoscimento alla Casa di Marinella

Nelle motivazioni diffuse, la commissione ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto da La Casa di Marinella nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza, riconoscendo il valore sociale del centro e della casa-rifugio come luogo di accoglienza, cura e ricostruzione.

La struttura si è distinta per l’impegno nel contrasto alla violenza di genere, offrendo percorsi di accompagnamento psicologico, orientamento legale e supporto concreto, diventando un punto di riferimento per il territorio e un simbolo di speranza per molte famiglie.

Menzione speciale a Gaetanopio Russo

Quest’anno, la commissione ha inoltre voluto valorizzare la determinazione di Gaetanopio Russo, che ha saputo affrontare con maturità una difficile vicenda scolastica, trasformando una ferita personale in una rinascita.

Oggi collabora con la redazione de L’Osservatore Acerrano, dove si distingue nel giornalismo sportivo per passione, impegno e serietà, coltivando con dedizione il suo sogno professionale e offrendo un esempio positivo ai coetanei.

Un evento che celebra eccellenze e valori

Commentando l’edizione 2025, il giornalista e ideatore del premio, Michele Paolella, ha dichiarato:

“Questa ottava edizione celebra realtà e persone che rappresentano il cuore autentico della nostra comunità. La Casa di Marinella, con il suo lavoro silenzioso ma indispensabile, e Gaetanopio Russo, con la sua forza d’animo e la sua passione, incarnano valori di solidarietà, impegno e rinascita che rendono Acerra una città migliore. È un onore rendergli omaggio”

Anche quest’anno, il media partner ufficiale sarà “L’Osservatore Acerrano”, il cui direttore responsabile, Rosario Aversano, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di sostenere un premio che valorizza le storie e le esperienze che definiscono l’identità della nostra comunità. La Casa di Marinella e Gaetanopio Russo rappresentano due testimonianze importanti di coraggio e impegno sociale.”

La cerimonia sarà presentata dall’attore e giornalista Vincenzo M. Pulcrano, che guiderà il pubblico in una serata ricca di emozioni e significato.

Invito alla cittadinanza

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa celebrazione delle eccellenze acerrane, per rendere omaggio a chi, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce a costruire un futuro più consapevole, solidale e umano.