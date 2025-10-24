Maria Ilaria Di Gaeta candidata alle Elezioni Regionali della Campania con la lista “A Testa Alta” nel collegio di Avellino

Maria Ilaria Di Gaeta, Presidente del Consiglio comunale di Mercogliano, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle Elezioni Regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025 con la lista “A Testa Alta”, nella coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato presidente Roberto Fico.
Pedagogista di formazione, e ricercatrice universitaria, da anni impegnata in ambito culturale e sociale, Di Gaeta rappresenta una delle voci più riconoscibili della nuova generazione amministrativa irpina, capace di coniugare sensibilità umana e competenza istituzionale.
«Vengo da una terra che sa custodire memoria e bellezza – afferma Maria Ilaria Di Gaeta – e da anni mi impegno a farne fiorire la voce attraverso la cultura, la gentilezza e l’ascolto. La mia formazione in pedagogia speciale mi ha insegnato a guardare le persone e i luoghi con rispetto, a riconoscere in ognuno un potenziale, una storia, una possibilità di rinascita. Oggi scelgo di camminare con la lista A Testa Alta, accanto a chi ha saputo costruire e rappresentare una Campania che cresce, che semplifica, che lavora, che protegge la sua bellezza e la trasforma in futuro. Credo in una politica che non urla ma costruisce, che non divide ma ricuce, che mette al centro le persone, i territori, la dignità del lavoro e della vita. Con testa alta porto la voce di chi ogni giorno si prende cura della propria comunità, con passione, gratitudine e coraggio. Se credi anche tu in una Campania più gentile, più forte, più vera — camminiamo insieme».

La candidatura di Maria Ilaria Di Gaeta si inserisce nel segno di un impegno concreto per una Campania moderna e coesa, capace di dare risposte reali alle esigenze delle aree interne, a partire dall’Irpinia.

Il suo programma punta su cinque assi fondamentali:

  • Ambiente e transizione ecologica, come chiave per una crescita sostenibile e per la tutela dei territori interni;
  • Cultura e turismo culturale come leve di rilancio per l’Irpinia e la Campania tutta;
  • Sviluppo della mobilità regionale, per avvicinare le aree interne alle zone costiere e ai principali snodi di trasporto nazionali e internazionali;
  • Interventi contro il disagio giovanile e per contrastare la fuga dei giovani dalle aree interne;
  • Sostegno all’associazionismo locale, valorizzando le iniziative culturali e civiche che generano comunità e identità.

Con la lista A Testa Alta, Maria Ilaria Di Gaeta propone un percorso fondato su ascolto, competenza e partecipazione, per una Campania che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

 