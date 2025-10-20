GROTTOLELLA. Russo: “E.A.V.V rappresentiamo la storia e il futuro associativo”

L’associazione E.A.V.V rinnova il suo impegno sul territorio e non solo . Le guardie e gli operatori guidati dal Presidente Enrico Russo continuano il loro impegno a tutela dei cittadini e della tutela dell’ambiente e del territorio. Da anni L’associazione opera al servizio delle comunità, con competenza, professionalità e passione. L’associazione, che ha visto 4 nuovi ingressi e iscritti, a Novembre terrà l’assemblea per rinnovare o confermare l’attuale presenza.

” A breve incominceremo la programmazione associativa per il prossimo anno. Abbiamo intenzione di continuare la nostra opera sociale e di controllo e tutela del territorio sempre al servizio del cittadino. Attendiamo anche nuove adesioni al nostro progetto e siamo contenti che la nostra attività venga percepita come utile dai cittadini.

Abbiano una storia , una storia di fatti e atti concreti , la nostra storia associativa è da esempio per tutti coloro i quali si vogliono avvicinare a questo mondo. Al tempo stesso siamo il presente e il futuro del mondo associativo Irpinio e nel Sannio.

Come associazione di volontariato vogliamo dare il nostro contributo per la crescita delle sviluppo della nostra irpinia, sensibilizzando i cittadini ad un maggiore rispetto dell’ambiente e delle norme che tutelano il nostto patrimonio ambientale ” – dichiara Enrico Russo Presidente della Associazione E.A.V.V.