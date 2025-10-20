Casamarciano intitola una strada ai bambini di Gaza. Il sindaco Clemente Primiano: “La pace si costruisce anche nei luoghi in cui viviamo, i diritti umani si difendono ad ogni latitudine”

Una strada dedicata ai bambini di Gaza, alle vittime innocenti di un conflitto che ha turbato e commosso il mondo intero: sarà intitolata dall’amministrazione comunale di Casamarciano, guidata dal sindaco Clemente Primiano.

Dopo la delibera di giunta, oggi arriverà la comunicazione al consiglio comunale, convocato proprio per testimoniare, sulla scia degli altri comuni italiani, vicinanza alla popolazione della Palestina e per unirsi al coro di quanti sperano che le trattative di questi giorni possano portare ad una pace duratura e definitiva.

A diventare “via dei bambini di Gaza” sarà una strada in località 40 moggi e che oggi si chiama via Trivio. Nell’area interessata dall’iniziativa dall’alto valore simbolico sorgerà, tra l’altro, una Casa di Comunità, importante punto di riferimento sanitario per i cittadini dell’intera area nolana. La struttura, già autorizzata, sorgerà su un terreno confiscato alla criminalità organizzata.

“Via dei Bambini di Gaza, non è solo un nome – spiega il sindaco Clemente Primiano – è un richiamo alla coscienza collettiva, un modo per dire che la pace si costruisce anche nei luoghi in cui viviamo e che la vicinanza a chi soffre, a chi è più fragile, ai bambini che hanno diritto al futuro, è un imperativo per tutti noi, sia come istituzioni che come cittadini”.

“Con l’intitolazione della strada – prosegue il primo cittadino – faremo memoria di una strage che non deve mai più avvenire, non solo a Gaza, ma nel mondo intero. La pace è di tutti e non può essere argomento di confronto, o peggio, di scontro tra chi pretende di rappresentare meglio il sentimento di ripudio della violenza”.