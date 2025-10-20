Meteo Irpinia – Cielo coperto e possibili rovesci: peggiora nelle prossime ore

L’Irpinia si prepara a un graduale peggioramento delle condizioni meteo, legato all’avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica che interesserà la regione tra oggi e domani.
Per martedì 21 ottobre 2025, il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso fin dal mattino, con la possibilità di piovaschi sparsi già nelle prime ore della giornata.
Dalla tarda mattinata, e soprattutto nel pomeriggio, non si escludono rovesci o temporali localizzati, più probabili lungo le aree montuose e nei settori a confine con il Sannio.
Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime resteranno stazionarie o in lieve calo, mantenendosi su valori tipicamente autunnali.
I venti spireranno deboli o moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi nelle zone più esposte.
Nella giornata di mercoledì è atteso un ulteriore peggioramento, con piogge più diffuse e un generale calo termico.