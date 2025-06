Grottaminarda, consegnato il “Premio Bontà” alla Scuola Maria Pia Landi: cinque piccoli alunni premiati

Ancora un’iniziativa emozionate, questa mattina, presso il plesso “Maria Pia Landi” dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino: il “Premio Bontà”, intitolato proprio alla piccola Maria Pia Landi, scomparsa a soli nove anni a causa di una malattia, all’epoca (1959) incurabile. Un premio istituito e portato avanti dalla famiglia Landi, assegnato a cinque bambini (uno per ogni classe) della scuola Primaria di Grottaminarda che durante l’anno scolastico si sono particolarmente distinti per bontà e per profitto.

Questi i bambini meritevoli del premio per l’anno scolastico 2024/2025:

Mafalda De Luca, classe I D;

Giorgia Tartaglia, classe II B;

Adriana Bartolini, classe III C;

Fatima Simoniello, classe IV A “Maria Pia Landi”;

Francesco Pio De Simone, classe V A.

Presente per l’Amministrazione comunale, insieme alla autorità scolastiche, il Vicesindaco, Antonio Vitale, il quale ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare alla Maestra Paola Cipriano, straordinaria coordinatrice del plesso che va in pensione; naturalmente grande merito alla famiglia Landi che continua, negli anni, a portare avanti il “Premio Bontà” dando un utile sostegno alle famiglie dei bambini più meritevoli soprattutto dal punto di vista caratteriale e comportamentale.

La piccola Maria Pia Landi, infatti, si distinse sin da piccolissima per l’ubbidienza, l’intelligenza, la particolare propensione per lo studio, la sua grande sensibilità che la rendeva sempre disponibile e generosa con le amiche e con le compagne di scuola, portandola a slanci di altruismo insoliti per un bambino. Per la sua infinita bontà si fece amare da tutti, continuando, anche nel corso della sua malattia, ad avere pensieri

affettuosi e tante attenzioni per quanti le stavano vicino.

Dunque un esempio di vita virtuosa, dall’indubbia valenza pedagogica, per le diverse generazioni che si sono susseguite fino ad oggi e per i tanti bambini premiati negli anni e naturalmente anche per le generazioni future.

Da sottolineare che nel 2007 si volle rendere onore al nome di questa bambina, e al Premio da lei ispirato, dedicandole l’intestazione del plesso di località Piani: “Scuola Primaria e dell’Infanzia Maria Pia Landi”.