Frattamaggiore: aggredisce gli agenti. Arrestato 27enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni della Pubblica Amministrazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Domenico Pirozzi a Frattamaggiore per la segnalazione di un soggetto molesto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato un uomo, Agente di Polizia libero dal servizio, che cercava di bloccare un soggetto in evidente stato di agitazione; quest’ultimo, era stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio in forte stato agitativo ma, allontanatosi volontariamente dall’Ospedale, aveva iniziato a causare problemi in strada. Il 27enne, alla vista degli operatori, ha continuato a dare in escandescenza finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Il prevenuto, una volta posto in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, ha danneggiato la stessa colpendo ripetutamente il finestrino della porta posteriore.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.