Maxi-incidente sulla Ofantina: coinvolte dieci auto e dodici feriti

Nel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre 2024, si è verificato un grave incidente lungo la strada Ofantina, nel tratto compreso tra Montella e Volturara. Dieci veicoli sono rimasti coinvolti nel maxi tamponamento, che ha causato dodici feriti. Tra questi, un uomo di 36 anni di Giugliano è stato segnalato in codice rosso a causa di un trauma cranico. Nonostante la gravità delle sue condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti meno gravi si segnala anche una bambina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:15, e l’allarme è stato lanciato immediatamente. La centrale operativa del 118 e i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti tempestivamente, inviando sul posto numerose ambulanze, alcune delle quali con medici rianimatori a bordo. Le forze dell’ordine sono intervenute per isolare la zona dell’incidente e mettere in sicurezza i presenti.

I dodici feriti sono stati distribuiti tra diversi ospedali della provincia: Sant’Angelo dei Lombardi, Oliveto Citra, Avellino e Ariano Irpino. Il ferito in condizioni più critiche è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino.