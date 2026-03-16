Giornate FAI a Nola: tra l’arte metallurgica e una tela del Vaccaro.

Nola – Sabato 21 e domenica 22 marzo si terranno le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento culturale di piazza che permette ogni anno al pubblico di visitare gratuitamente luoghi di interesse artistico e culturale.

Per questa occasione il Gruppo FAI di Nola curerà due aperture d’eccezione: la Fonderia Nolana Del Giudice alla riscoperta dell’arte metallurgica e un itinerario speciale al Museo Storico Archeologico di Nola per il disvelamento di una tela restaurata di Domenico Antonio Vaccaro.

Sabato 21 presso la storica Fonderia Nolana Del Giudice, una vera e propria eccellenza del territorio e oggi crocevia di artisti internazionali, i partecipanti vivranno un percorso multisensoriale capace di esplorare aspetti filosofici, storici, tecnici e artistici. Sarà un viaggio immersivo nell’antica arte metallurgica: dal profondo legame tra la città di Nola e la secolare tradizione delle campane, fino all’emozione di assistere a una vera e propria dimostrazione di fusione dal vivo ammirando preziose opere d’arte. A rendere l’esperienza unica saranno tre artisti d’eccezione che interagiranno con gli spazi della fucina: le atmosfere musicali alla chitarra di Antonio Marotta, la suggestiva recitazione di Gennaro Caliendo, che darà voce a racconti di antiche fucine, e le eleganti coreografie della danzatrice Emanuela Futia.

Domenica 22, l’appuntamento si sposterà al Museo Storico Archeologico di Nola. Ospitato nel prestigioso complesso dell’ex Convento di Santa Maria la Nova (risalente al XVI secolo), il museo custodisce un percorso espositivo che attraversa millenni di storia. Ma il cuore pulsante di questa giornata sarà un grande e atteso ritorno artistico: l’itinerario, infatti, culminerà di fronte alla tela restaurata (risalente al XVIII secolo) di Domenico Antonio Vaccaro. Per i visitatori che parteciperanno la mattina, alle ore 11:00, si terrà l’imperdibile cerimonia ufficiale di disvelamento dell’opera. Questo momento celebrativo sarà guidato dal Direttore del Museo Giacomo Franzese e sarà impreziosito da un delicato intervento artistico multidisciplinare. Protagonisti saranno la voce narrante di Gennaro Caliendo, accompagnata dalle note alla chitarra di Claudio Caliendo, dal piano di Gianluca Gemito e dall’emozionante canto di Antonietta Sorrentino. A condurre i visitatori in questa straordinaria scoperta, insieme alle guide specializzate, ci sarà l’entusiasmo dei giovanissimi Apprendisti Ciceroni studenti del Liceo Classico G. Carducci di Nola coinvolti dalla Prof.ssa Milena Piciocchi.

L’invito del Gruppo FAI di Nola è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione preziosa per sostenere il Fondo Ambiente Italiano e celebrare insieme la cultura del nostro territorio.

SABATO 21: Fonderia Nolana Del Giudice (Via Boscofangone Zona ASI – Nola) dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 17.

DOMENICA 22: Museo Storico Archeologico di Nola (Via Senatore Cocozza 1 – Nola) dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18:30.