Giornata mondiale della poesia a Palma Campania

Venerdì sera alle ore 18:30 presso l’Atelier dell’Arte ( ex Villa Lauri) in salita Belvedere 68, il gruppo archeologico di Terra di Palma ODV terrà l’incontro dedicato alla giornata mondiale della poesia intitolata “Poesia sostantivo di genere femminile , poesia che passione!”.

Alla serata oltre ai soci dell’associazione del Gruppo Archeologico, parteciperanno con letture di poesie dedicata alle sensazioni e alle emozioni in genere. Tante le novità di quest’anno rispetto agli anni precedenti: si vedranno anche poesie di importanti autori esteri lette in lingua e tradotte in italiano da persone madrelingua e per la prima volta verranno ospitati anche gli studenti dell’Istituto scolastico De Curtis di Palma Campania vincitori di diversi premi di poesia. Ad accompagnarli saranno il dirigente scolastico professor Domenico Balbi insieme alle professoresse Fiorella Graziano, Marianna Iervolino, Maria Saviano. La serata inoltre sarà allietata dalla cantante Antonietta Sorrentino che con la sua voce soave introdurrà degli intermezzi musicali, l’attore Gennaro Caliendo declamerà con la sua lettura espressiva recitativa, così come la regista Gabriela Maiello della Compagnia Teatrale Gulliver di Palma Campania.

L’entusiasmo è la volontà di diffondere la poesia si può sintetizzare nelle parole dell’attore Robin Williams che nel film “L’attimo fuggente “citava : “Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono Nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, La bellezza, il romanticismo, l’amore, sono queste le cose che ci tengono in vita”.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare.