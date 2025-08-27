Forino (Av): Tutto pronto per l’ Ottava Edizione di ” È fest arret o’ Vic re’ Monache ” . L’ appuntamento è per i giorni 29- 30 -31 Agosto

È ormai tutto pronto per l’ Ottava Edizione di ” È fest arret o’ Vic re’ Monache ” . classico appuntamento di fine estate forinese che quest’ anno allieterà la cittadina irpina nei giorni 29- 30 -31 Agosto. Una tre giorni molto frizzantina e variegata .

Si parte alla grande Venerdì 29 Agosto con l’ esibizione del gruppo folcloristico “A’ Paranza ‘Ro Tramontano”.

Sabato 30 agosto ci sarà una serata molto strong con “Musica Anni 90′ ” che farà ballare e cantare i presenti sulle note di quei bellissimi anni.

Infine Domenica 31 agosto, sarà la volta del ” SECONDO FESTIVAL DEI PICCOLI serata dedicata al ballo ed al canto che vedrà protagonisti piccoli talenti canori ed a seguire le esibizioni delle allieve della “Professional Dance….”

Nell’ ambito delle tre serate si potranno degustare piatti tipici della tradizione contadina annaffiati da ottimi vini irpini. Daniele Biondi