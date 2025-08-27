Baiano: i coniugi Ponte-Liccardo festeggiano 36 anni di matrimonio

Baiano, 27 agosto 2025 – Una giornata speciale per la comunità baianese: oggi i coniugi Vincenzo Ponte e Eugenia Liccardo celebrano il loro 36º anniversario di matrimonio.

Un traguardo importante che testimonia un legame solido, costruito nel tempo con amore, rispetto e condivisione. Attorno a loro, l’affetto di amici e parenti che in questa occasione non mancano di esprimere i più calorosi auguri.

I festeggiamenti si svolgono in un clima di gioia e serenità, con la coppia circondata dalle persone care che hanno voluto sottolineare questo momento con messaggi di stima e affetto.

Agli sposi, che rappresentano un esempio di dedizione familiare e di valori autentici, giungano i migliori auguri per tanti altri anni di vita insieme.