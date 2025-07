Forino (Av): La talentuosa cantante forinese Carmen De Maio stasera in scena a Forino per un evento spettacolo organizzato dal Bar Sport in Piazza Tigli

Carmen De Maio è una cantante originaria di Forino, un comune della Bassa Irpinia. Da alcuni anni si distingue ormai per le sue esibizioni dal vivo di brani italiani e stranieri, apprezzate per la voce, la presenza scenica e la capacità di coinvolgimento che Carmen sa imprimere.

Stasera, nuovamente per il secondo anno consecutivo, sarà di scena per un evento a Forino, organizzato presso il “Bar Sport”, che già lo scorso anno l’ha vista protagonista in uno spettacolo di successo, confermando le sue doti artistiche.

Doti ammirate, tra l’altro, anche in questa estate, nella quale è stata ospite di diverse manifestazioni provinciali, tra cui “Circus in Borgo” nella vicina Contrada, e in diverse strutture turistiche italiane della catena Fruit Village, nelle quali si è fatta notare per la sua stupefacente e talentuosa presenza e vocalità.

Stasera, dunque, il suo spettacolo a Forino, che si preannuncia sorprendente e ricco di emozioni.

Daniele Biondi