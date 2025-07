Forino (Av): CARABEACH la Magnifica “Colonia Estiva” incastonata tra il verde della bella Irpinia

A volte alcune favole che sembrano appartenere solo al lustroso passato fanno giri immensi, girano nuovamente, ma poi come per magia ritornano più affascinanti che mai. Questa è la Storia del Ristorante “La Carabina” di Forino che ormai da alcuni anni in quella visione imprenditoriale e futuristica si è trasformata oltre ad un eccellente ritrovo culinario della nostra Verde Irpinia , in un eccellente” Colonia Estiva” per adulti, anziani ragazzi e bambini incastonata nel magnifico verde della bella Irpinia .In effetti lo è stato in tempi passati in un ricordo rimasto vivo e indimenticabile, ma ora la “CARABEACH” ha ritrovato slancio, smalto e vitalità in tempi moderni offrendo al visitatore servizi di eccellenza , di un elevato standard e qualità adatto a tutte le esigenze

Una perla incastonata nel paradisiaco verde dei monti ammantati della bella Irpinia, dove il cielo sembra baciare l’ incontaminata natura , da dove traspare la leggiadria, la sinuosa armoniosità di questa “Colonia” ove il visitatore, grande, piccino è pronto ad abbandonarsi nella spensieratezza di un rilassante tuffo dello smeraldino scenario acquatico e perdersi in un succulento piatto fatto di amore , della sana e genuina cucina irpina. “E mi è dolce naufragar in questo mare”… ad Majora alla “Colonia Estiva” CARABEACH lustro d’Irpinia e della fantasmagorica Forino. Daniele Biondi