Festa di Fine Anno alla Scuola dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano: un Viaggio tra Colori, Emozioni e Tradizioni

Grande emozione e partecipazione alla manifestazione di fine anno della Scuola Paritaria dell’Infanzia “La Girandola” di Sirignano, che ha coinvolto tutti i bambini, dai più piccoli della sezione primavera fino ai grandi di 5 anni, in un percorso fatto di colori, stagioni, musica e tradizioni.

I piccolissimi della sezione primavera (2 anni) hanno incantato il pubblico mettendo in scena uno spettacolo ricco di colori e sentimenti, in cui le emozioni sono state espresse con semplicità e dolcezza, trasportando tutti in un mondo fatto di spontaneità e meraviglia.

I bambini di 3 anni si sono esibiti con entusiasmo attraverso canti, balli e percorsi di attività motoria, chiudendo simbolicamente il ciclo di educazione motoria svolto durante l’anno. Una dimostrazione di crescita, coordinazione e gioia di muoversi insieme.

I bambini di 4 anni hanno portato in scena un poetico viaggio attraverso il ciclo delle quattro stagioni, con scenografie, musiche e coreografie che hanno saputo rappresentare i cambiamenti della natura e il passare del tempo, vissuti con stupore e partecipazione.

Infine, i bambini di 5 anni, prossimi al passaggio alla scuola primaria, hanno emozionato genitori e insegnanti mettendo in scena uno spettacolo dedicato alle tradizioni e al folklore, con danze e costumi tipici. Il tutto si è concluso con un commovente saluto alla scuola dell’infanzia, simbolo di un capitolo che si chiude e di una nuova avventura che sta per iniziare.

La manifestazione è stata un momento di festa ma anche di riflessione sull’importanza dell’educazione nella prima infanzia, con il coinvolgimento attivo di insegnanti, famiglie e, soprattutto, dei piccoli grandi protagonisti: i bambini.