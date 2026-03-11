“Facile Impresa” inaugura la nuova sede operativa a Nola: un polo strategico per la consulenza aziendale

Nola – Facile Impresa, società del Gruppo FN Consulting e realtà di riferimento nel panorama della consulenza professionale, annuncia con orgoglio l’inaugurazione della sua nuova sede operativa a Nola, in via Alcide de Gasperi 53. L’evento, che si terrà il giorno 15 marzo a partire dalle ore 18:30, segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita aziendale, che da ben 13 anni accompagna imprese e privati verso il successo e la sicurezza finanziaria.

Nata con l’obiettivo di semplificare la gestione delle sfide aziendali, Facile Impresa ha saputo consolidare negli anni una reputazione basata su competenza, affidabilità e una visione multidisciplinare.

Dalle Agevolazioni alle Relazioni: il nuovo volto della crescita

Il trasferimento nei nuovi uffici di Nola risponde alla necessità di spazi più ampi e funzionali per accogliere un team di esperti in costante crescita e offrire ai clienti un servizio sempre più personalizzato. Il nuovo quartier generale non rappresenta esclusivamente un traguardo strutturale, ma si configura come un hub strategico di interconnessione, dove l’integrazione di competenze multidisciplinari favorisce la creazione di reti di valore tra professionisti, imprese e territorio.

Proprio in quest’ottica di supporto sinergico al tessuto economico locale, nel corso della serata verrà presentata ufficialmente la costituzione dell’omonima Associazione “Facile Impresa”, quale delegazione territoriale di Casartigiani Nola, consolidando ulteriormente il legame tra la società e la rappresentanza di categoria.

Innovazione Digitale: il lancio del “Portale Agevolazioni”

L’inaugurazione della sede di Nola sarà anche la cornice d’eccezione per la presentazione ufficiale del Portale Agevolazioni, l’innovativa piattaforma digitale sviluppata da Facile Impresa per rivoluzionare l’interazione tra l’azienda, i suoi clienti e il network di partner.

Il Portale si configura come un ecosistema tecnologico avanzato a cui clienti, fornitori, professionisti e collaboratori potranno accedere previa registrazione. Attraverso questo strumento gli utenti avranno la possibilità di identificare i bandi e le opportunità di finanza agevolata più significativi grazie a filtri avanzati per area geografica, settore merceologico e tematica di interesse; caricare la documentazione necessaria in modo sicuro e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche, garantendo la massima trasparenza sui processi; relazionarsi direttamente con altri partner e fornitori all’interno della piattaforma per ampliare la propria rete di contatti e creare nuove sinergie di business.

Massimizzare le probabilità di riuscita dei progetti grazie a una gestione fluida e integrata di tutte le fasi del bando.

“Con il Portale Agevolazioni facciamo un passo decisivo verso la digitalizzazione della consulenza,” spiega Filippo Nunziata titolare di Facile Impresa. “I nostri punti di forza diventano così tangibili: l’accessibilità totale alle informazioni, la chiarezza sull’evoluzione dei progetti e la creazione di un network dinamico che trasforma ogni bando in un’occasione di connessione e sviluppo globale. E quale migliore momento per il lancio della piattaforma se non l’apertura della nuova sede di Nola che non è solo un traguardo fisico, ma il simbolo della nostra evoluzione strutturale. Questo spazio è infatti stato concepito come un hub strategico di interconnessione, un luogo dove l’integrazione di competenze multidisciplinari favorisce la creazione di reti di valore tra professionisti e imprese, trasformando le sfide del mercato in opportunità concrete di crescita.”

Informazioni su Facile Impresa

Facile Impresa è un marchio leader nella consulenza strategica per la creazione e lo sviluppo d’impresa. Con oltre un decennio di esperienza, la società supporta i propri clienti nell’iter procedurale per l’ottenimento di finanziamenti e nella gestione legale, assicurativa e finanziaria, garantendo assistenza in ogni fase del percorso.

Facile Impresa si distingue per la capacità di offrire soluzioni integrate in quattro aree chiave:

Finanza Agevolata e Ordinaria: Supporto strategico per l’accesso a bandi, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, oltre a soluzioni di credito ordinario per sostenere gli investimenti e la liquidità.

Assistenza Legale: Consulenza giudiziale e stragiudiziale completa per tutelare gli interessi di aziende e privati in ogni fase del business o della vita quotidiana.

Settore Assicurativo: Una gamma completa di soluzioni per la gestione del rischio e la protezione del patrimonio, pensata per garantire serenità al futuro dei clienti.

Consulenza Aziendale ed Advisory: Supporto nella progettazione e nello sviluppo d’impresa, dalla nascita alla crescita strutturale. Affiancamento in operazioni straordinarie e di finanza strutturata, finalizzate alla riorganizzazione patrimoniale, all’accesso a capitali alternativi e alla valorizzazione dell’impresa nei momenti chiave del ciclo aziendale.