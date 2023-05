Confartigianato Napoli premia i giovani talenti della moda con un evento

Si terrà Sabato 13 Maggio alle 19:30 presso l’Hotel Poseidon di Torre del Grego la ventitreesima edizione di Moda all’Ombra del Vesuvio il concorso organizzato da Confartigianato Imprese Napoli, presieduta da Enrico Inferrera, e da Annabella Esposito, presidente dell’associazione Piazza di Spagna, con cui verranno premiati i giovani talenti della moda. Con la kermesse si darà la possibilità ai ragazzi che parteciperanno di confrontarsi e vincere stage formativi presso importanti atelier.

L’evento è aperto al pubblico, tra gli ospiti Manrico Martella ed Elide Morelli, rispettivamente ex responsabile della produzione e premier della Maison Valentino. In passerella saranno presentate le collezioni di atelier campani e sarà dedicato uno spazio importante ai giovani talenti che hanno partecipato alle scorse edizioni ed oggi stanno portando avanti il loro progetto professionale.

«Moda all’Ombra del Vesuvio è un appuntamento fisso, sono ventitré anni che realizziamo l’evento diventato punto di riferimento per le imprese, per le famiglie e per i giovani che sosteniamo affinché possano restare sul territorio puntando sull’artigianato. Durante la kermesse di Moda all’Ombra del Vesuvio assegneremo i Premio Ulisse per arte e ingegno, riconoscimento conferito dalla Confartigianato Imprese Napoli agli imprenditori che attraverso l’attività d’impresa si sono distinti per il loro contributo allo sviluppo dell’economia territoriale. Sarà un interessante momento di riflessione e di confronto per coloro che scelgono ogni giorno di scommettere, a Napoli, sull’artigianato di qualità» dichiara il presidente di Confartigianato Imprese Napoli, Enrico Inferrera.

Il Premio Ulisse per arte e ingegno sarà consegnato a Pino Peluso, storico laboratorio artigianale ed eccellenza della sartoria napoletana, a Domenico Balzano, fondatore della Balzano Cammei che a soli 8 anni iniziò a praticare l’arte dell’incisione su cammei, ed a Bruno Ravone, maestro artigiano che produce straordinari occhiali sartoriali con la sua Trifoglio Occhiali.

Parte della serata sarà riservata agli artigiani torresi del cammeo e del corallo che saranno presenti all’evento organizzato a Bruxelles il 27 giugno all’interno del parlamento con l’europarlamentare Isabella Adinolfi.

Moda all’Ombra del Vesuvio, con sponsor Energy Total Capital, vedranno come presentatori Paola Mercurio e Gianni De Somma mentre in giuria ci saranno Enrico Inferrera, Manrico Martella, Eride Morelli, Pino Peluso, Ernesto Taccogna, Vincenzo Casapulla, Pino Miranda, Cira Borrelli, Consiglia Miggione e Luigi di Domenico.