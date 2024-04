Con i colori della poesia: la stella di Susanna Tamaro illumina Casalnuovo di Napoli

Casalnuovo di Napoli ha recentemente ospitato un evento letterario di risonanza internazionale, grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione culturale “I colori della poesia”. Lo scenario della città si è arricchito della presenza di Susanna Tamaro, una delle scrittrici più acclamate e lette a livello mondiale, nota soprattutto per il suo celebre romanzo “Va dove ti porta il cuore”, tradotto in molte lingue e venduto in oltre sedici milioni di copie.

Il focus principale di questa occasione è stato il suo ultimo lavoro, “Tutti abbiamo una stella”, un libro dedicato ai giovani lettori e pubblicato da “Il battello a vapore”. Accompagnata dall’organizzazione dell’associazione, guidata con passione da Annamaria Pianese, Susanna Tamaro ha portato la sua luce nel Teatro Multi cinema di Casalnuovo di Napoli, affollato di studenti assetati di conoscenza.

Gli alunni, preparati con cura dai loro insegnanti, hanno affrontato l’incontro con fervore, immergendosi nelle pagine del romanzo e sollevando domande e curiosità che hanno arricchito il dibattito. Non si sono limitati a discutere il testo, ma hanno esplorato il mondo della scrittura, chiedendo consigli sull’approccio alla letteratura e sul percorso per diventare scrittori. È emerso un dialogo vivo e stimolante sul significato di essere una personalità mondiale come Susanna Tamaro, offrendo agli studenti uno sguardo privilegiato nel cuore dell’arte della narrazione.

L’accoglienza riservata all’autrice è stata degna dei più alti onori, con l’Amministrazione Comunale rappresentata dal sindaco Massimo Pelliccia e dall’assessore alla cultura Simona Visone, entrambi ferventi sostenitori degli eventi culturali cittadini. Hanno sottolineato l’importanza di occasioni simili nel tessuto sociale della comunità, riconoscendo il valore della narrazione come strumento di crescita e condivisione.

Lo scrittore Mario Volpe, incaricato della conduzione dell’evento, ha intrattenuto un dialogo profondo con Susanna Tamaro, esplorando temi legati alla narrativa contemporanea e alla sua necessità di rinnovamento. Oltre alla letteratura, i due hanno condiviso una passione comune per le discipline orientali e le arti marziali, arricchendo ulteriormente lo scambio di idee e culture.

Al termine dell’incontro, è emersa la volontà di Susanna Tamaro di continuare questo viaggio attraverso l’invito dell’associazione per la presentazione del suo prossimo libro, consolidando così il legame tra l’autrice e la comunità di Casalnuovo di Napoli.

In un mondo spesso frenetico e caotico, eventi come questo ci ricordano il potere unificante della letteratura e della cultura, in grado di illuminare le menti e i cuori di coloro che vi partecipano. Susanna Tamaro ha portato la sua stella nel cielo di Casalnuovo di Napoli, lasciando un segno indelebile nell’animo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrarla.