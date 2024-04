CASTEL BARONIA (AV). PALAZZO MANCINI, inaugurato la casa della cultura e della memoria identitaria. L’edificio ospita la biblioteca comunale e ampi spazi destinati a museo storico.

Palazzo Mancini, lo storico edificio affacciato sull’omonima piazza di Castel Baronia, ha recentemente riaperto i suoi portoni dopo un imponente intervento di restauro promosso dal Comune. La cerimonia inaugurale, tenutasi ieri 20 aprile, è stata un momento di grande rilevanza, al quale hanno partecipato autorità civili, militari, politiche, religiose, culturali, dell’associazionismo e della scuola.

Il Sindaco di Castel Baronia, Felice Martone, ha aperto la cerimonia con un discorso che ha posto l’accento sull’importanza storica di Palazzo Mancini. Martone ha annunciato con orgoglio l’apertura del Centro Documentazione Pasquale Stanislao Mancini, destinato a diventare un punto di riferimento per la cultura e la memoria identitaria della città. Il nuovo centro ospita una biblioteca comunale e offre spazi espositivi dedicati alla storia della famiglia Mancini, nonché alle tradizioni locali, come l’artigianato tipico dei segacorne e della lingua ciaschina.

Successivamente, il Professore Carmine Pinto dell’Università di Salerno ha fornito una riflessione sulla figura di Pasquale Stanislao Mancini, contestualizzandola nel contesto storico italiano del suo tempo. Mancini, ha sottolineato il Professore, è stato un protagonista fondamentale nella definizione dell’identità nazionale italiana, incarnando i valori del liberalismo e del costituzionalismo in un periodo di profondi cambiamenti politici e sociali.

Tra gli ospiti presenti, il Dottor Francesco Tedeschi ha condiviso la sua prospettiva sulla figura di Mancini, sottolineandone l’importanza come anticipatore di concetti fondamentali nel campo del diritto internazionale. Tedeschi ha proposto di destinare Palazzo Mancini a una summer school di diritto internazionale, come modo per onorare la memoria del grande giurista e politico.

La cerimonia si è conclusa con la partecipazione di numerose autorità locali e regionali, tra cui il Vescovo di Lacedonia e Ariano Irpino, il Direttore scolastico e Consigliere provinciale di Avellino, il Delegato del Presidente della Regione Campania per le aree interne, il Sindaco di Sturno, il Capitano comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino e molti altri.

L’inaugurazione di Palazzo Mancini come Centro Documentazione Pasquale Stanislao Mancini rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Castel Baronia. Questo nuovo spazio si preannuncia come un luogo di incontro e di conoscenza, dedicato alla promozione della cultura locale e alla diffusione dei valori civici e democratici.