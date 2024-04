Investire nelle strutture extralberghiere: l’iniziativa formativa dell’AOTA a Agropoli

L’Associazione Operatori Turistici Agropoli (AOTA) ha recentemente promosso un importante evento formativo il 20 aprile, con il patrocinio del Comune di Agropoli. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli operatori del settore ricettivo, mirando a fornire conoscenze cruciali per l’avvio e la gestione delle attività extralberghiere.

L’evento ha visto la partecipazione e il supporto delle istituzioni locali, con interventi significativi del Sindaco Roberto Mutalipassi e dell’Assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella. Anche l’Assessore al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio Giuseppe De Filippo e i Consiglieri Francesco Crispino e Maurizio Abagnale hanno condiviso e sostenuto attivamente l’iniziativa.

La presenza anche di operatori provenienti da altri Comuni del Cilento e della Costiera Amalfitana evidenzia l’interesse diffuso per le opportunità offerte dalle attività promosse dall’AOTA, riconoscendo la capacità dell’associazione di rappresentare e valorizzare la categoria nel suo complesso.

Il corso formativo è stato guidato dal Presidente dell’Associazione Bed and Breakfast Affittacamere Casa Vacanze rete Nazionale Extralberghiera (A.B.B.A.C.), Agostino Ingenito. Grazie alla sua competenza, gli operatori hanno avuto l’opportunità di acquisire o aggiornare le proprie conoscenze sulle normative e gli adempimenti tecnici, gestionali e fiscali relativi alle strutture extralberghiere. I confronti e gli scambi avvenuti durante il corso hanno favorito chiarezza e approfondimenti utili per tutti i partecipanti.

Per il Presidente di AOTA, Giusy Mariani, investire nelle strutture extralberghiere rappresenta un’opportunità fondamentale. Queste strutture non solo offrono un’ospitalità turistica che caratterizza il territorio, ma creano identità uniche e non standardizzate, trasferendo il valore e la ricchezza culturale del territorio stesso.

La missione dell’AOTA si conferma quindi nell’essere un punto di riferimento per la formazione di operatori professionali capaci di creare realtà strutturate e di alta qualità. Questi operatori sono fondamentali per lo sviluppo del settore a livello locale e devono essere in grado di adattarsi alla continua evoluzione dei servizi richiesti e delle nuove tendenze di viaggio.

In conclusione, l’iniziativa dell’AOTA a Agropoli rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della formazione e dello sviluppo delle attività extralberghiere, contribuendo a consolidare il ruolo di queste strutture nel panorama turistico locale e nazionale.

Il Presidente, Giuseppina Luca Mariani