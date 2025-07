Roccarainola si accende d’estate: “Shopping sotto le stelle” e la X Edizione della Festa Medievale “La Damigella del Re”

ROCCARAINOLA – Luglio si tinge di magia nel piccolo centro ai piedi dei monti dell’Avella, dove il Comune ha organizzato due eventi che promettono di rendere l’estate 2025 indimenticabile.

Da un lato, lo scintillio delle bancarelle in notturna con “Shopping sotto le stelle”; dall’altro, il fascino della storia con la X Edizione della Festa Medievale “La Damigella del Re”. Due manifestazioni distinte ma unite da un unico filo conduttore: offrire alla cittadinanza momenti di bellezza, cultura e condivisione.

Tre lunedì di shopping, musica e divertimento

A partire da lunedì 8 luglio, e poi nei successivi appuntamenti del 15 e 22 luglio, il tradizionale mercato settimanale si svolgerà in orario serale, trasformando il centro cittadino in un piccolo villaggio delle meraviglie.

Dalle ore 20:00, le piazze di Roccarainola si animeranno con:

mercatini e bancarelle artigianali,

musica dal vivo ,

animazione e gonfiabili per bambini ,

un’atmosfera suggestiva sotto le stelle che richiama la magia delle notti estive del Sud.

“Shopping sotto le stelle” non sarà solo un’occasione per fare acquisti, ma anche un invito a riscoprire il piacere di vivere la città in compagnia.

La Damigella del Re: Roccarainola torna nel Medioevo

Grande attesa anche per la decima edizione della festa storica “La Damigella del Re”, che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 luglio. Un evento ormai consolidato, capace di attrarre centinaia di visitatori ogni anno.

Il programma è ricco: si parte venerdì con giochi medievali per ragazzi, animazione e spettacoli musicali, per poi entrare nel vivo sabato con laboratori didattici, visite guidate, cortei storici e artisti di strada. Domenica gran finale con fuochi pirotecnici al Castello Normanno, preceduti dalla sfilata di tamburini e trombonieri.

In questi tre giorni, il borgo si trasformerà in un vero e proprio villaggio medievale, tra figuranti in costume, stand gastronomici e mostre didattiche.

Entrambe le iniziative — organizzate dal Comune con la collaborazione di associazioni locali e il sostegno della Regione Campania e del Ministero della Cultura — rappresentano un esempio virtuoso di promozione del territorio.

Eventi capaci di unire tradizione e innovazione, folklore e commercio, offrendo opportunità di socializzazione e valorizzando le risorse storiche e culturali di Roccarainola.

In un’estate segnata dalla voglia di stare insieme, Roccarainola sceglie la strada della bellezza: tra stelle e cavalieri, spettacoli e sorrisi, luglio è tutto da vivere.