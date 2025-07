100 DI QUESTI GIORNI. GerardoPio D’Apolito si laurea in Ingegneria Chimica all’Università di Salerno: un traguardo tra emozione e orgoglio

Oggi 24 luglio, presso l’università degli Studi di Salerno, si è laureato in Ingegneria chimica GerardoPio D’Apolito con una tesi in termodinamica dell’ingegneria chimica. Durante l’esposizione, sin dall’inizio, ha mostrato una grande capacità discorsiva e comunicativa caratterizzata da una certa precisione, rapendo tutte le persone presenti in platea. Discorso fluido caratterizzato da una certa sicurezza e determinazione. Tra i presenti si è avvertita l’emozione e l’orgoglio da parte di tutti. Un momento che sicuramente resterà vivo nell’animo di amici e familiari, parte attiva di tutto il percorso e testimoni del successo finale del neo dottore. La conclusione di un percorso fatto di salite e discese, caratterizzato da sacrifici, immense soddisfazioni, ma anche dalla forza e dalla tenacia di chi non si è mai arreso nemmeno di fronte alle difficoltà.

Ad Maiora neo dottore!