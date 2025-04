Cicciano: Il 17 e 18 maggio la ventesima edizione del Palio del Casale

CICCIANO (NA) – Torna uno degli eventi più attesi dell’anno: il Palio del Casale. Il 17 e 18 maggio 2025, Cicciano accoglierà la ventesima edizione della storica gara nazionale di corsa su asini, che vedrà sfidarsi i fantini rappresentanti delle 19 regioni italiane.

Non si tratta solo di una competizione sportiva, ma di un vero e proprio inno all’unità nazionale: ogni fantino corre non solo per se stesso, ma per la propria Regione e la propria comunità d’origine. Il Palio diventa così un momento di grande coesione, dove sport, tradizione e identità territoriale si fondono in una festa di colori ed emozioni.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera sarà il grande corteo storico che attraverserà la città, animato da figuranti in costumi d’epoca ispirati alle tradizioni regionali italiane. Un vero spettacolo che celebra la storia e la diversità culturale del nostro Paese.

Al termine delle gare, saranno premiati il fantino vincitore del Palio e la scuderia dell’asino trionfatore, in un clima di festa, spirito sportivo e orgoglio territoriale.

Grande protagonista del weekend sarà anche la gastronomia locale, con piatti tipici proposti dalla brigata di cucina dell’Associazione Iside. Donne del territorio, custodi delle antiche ricette campane e italiane, accompagneranno i visitatori in un autentico viaggio nei sapori della tradizione.

L’evento è organizzato dall’Associazione Iside, che da vent’anni si impegna nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e umano di Cicciano, trasformando il Palio del Casale in un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati e turisti.

Il Programma

Sabato 17 maggio

Ore 20:00: apertura degli stand gastronomici

Ore 21:00: investitura dei fantini e corteo storico

Ore 22:00: serata di musica e balli con “Tappa Regionale Dance Taranta”

(special event by Nostalgia 90)

Domenica 18 maggio