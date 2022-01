C’è attesa per il Premio Grandenapoli 2021/ II° edizione: una sana competizione tra i migliori nell’ambito del food & beverage partenopeo

Torna il Premio Grandenapoli 2021, alla II° attesa edizione, per premiare le eccellenze Partenopee del settore food&beverege nel modo più semplice, ovvero attraverso la scelta dei consumatori più attenti ed esigenti. Così dopo il successo ottenuto lo scorso anno, Grandenapoli.it rilancia e organizza per l’anno 2021 la seconda edizione del premio, con il quale intende offrire un riconoscimento alle eccellenze di Napoli, spaziando tra alcune delle categorie che rientrano nel tanto amato mondo gastronomico ovvero: Agriturismi, Bar Caffè, Birrerie, Caseifici, Focaccerie, Gelaterie, Lounge Bar, Pasticcerie, Pizzerie, Pub, Risto pescherie, Ristoranti di carne, Ristoranti di pesce, Sushi, Take-away Pub, Trattorie, Ville per cerimonie, Vinerie.

Votare è semplicissimo ed è possibile fino al 31 gennaio 2022, basta andare sul sito http://premio.grandenapoli.it, dove sono indicate tutte le categorie in gara e seguendo indicazioni intuitive, esprimere il proprio voto in pochi secondi. E poi, alla fine del contest ciascun votante riceverà, dopo l’assegnazione dei premi ai vincitori, un e-book che conterrà i migliori classificati di ciascuna categoria con tutte le loro caratteristiche e specialità. Saranno premiati i primi tre, risultanti primi in ciascuna categoria. Ognuno otterrà la Targa Premio Grandenapoli.it 2021 per il locale, ma soprattutto il posizionamento sul podio della classifica più importante che ci sia, quella del pubblico.

Tutto ciò grazie alla costante attenzione di Grandenapoli.it, per tutto ciò che rappresenta il territorio partenopeo, come il mondo del food, base dell’iniziativa il cui successo è dettato dalla votazione esclusiva dei consumatori, ma anche grazie al sostegno degli sponsor: Big Party, Caffè I Due Napoletani, Vivere Napoli, Mutart Agency, Grandecampania.it, Ufficio Stampa Napoli e Party Aziendali. Grandi nomi per una grande idea, nata semplicemente dalla richiesta sempre più frequente dei lettori, che domandano al giornale quali siano i migliori ristoranti, chi sforna le focacce più buone, quale bar prepara il miglior caffè e tanto altro. Così il premio Grandenapoli.it nasce per rispondere a questi quesiti in maniera concreta e veritiera, sulla base delle esperienze dei consumatori, ovvero dando voce a coloro che, in base al proprio gusto, dopo aver avuto l’opportunità di sperimentare i prodotti dei locali in gara, esprimono liberamente il proprio giudizio.

Redazione

