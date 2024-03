ATRIPALDA. Lancio del Progetto “Circoli Rifugio – Più Corridoi per la Libertà”

Il Comune di Atripalda e l’ARCI di Avellino hanno il piacere di invitarvi alla conferenza stampa di avvio del progetto “Circoli Rifugio – Più Corridoi per la Libertà”, in programma il 4 marzo alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Atripalda.

Il progetto nasce in risposta alle emergenze umanitarie e alle situazioni di marginalità accentuate dalla crisi globale, concentrandosi principalmente sull’ambito delle migrazioni forzate. L’obiettivo principale è ampliare la già esistente rete dei Circoli Rifugio, fornendo accoglienza e sostegno a persone provenienti dall’Afghanistan e dalla Libia.

Il Circolo Rifugio gestito dall’ARCI di Avellino si appresta ad accogliere due nuclei monoparentali che arriveranno in Italia nei prossimi giorni attraverso i Corridoi Umanitari attivati dall’ARCI Nazionale, in collaborazione con i Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per l’attivazione di corridoi umanitari dalla Libia.

La conferenza stampa rappresenterà un’occasione cruciale per presentare i dettagli del progetto, le sue finalità e le modalità di attuazione. Sarà inoltre l’opportunità di discutere del ruolo fondamentale che istituzioni, associazioni e società civile svolgono nel garantire un’accoglienza dignitosa e solidale a chi si trova in situazioni di vulnerabilità estrema.

I rappresentanti dell’ARCI e delle istituzioni locali saranno presenti per illustrare il progetto in tutte le sue sfaccettature, evidenziando il valore dell’iniziativa nell’affrontare le sfide globali legate alle migrazioni e alla necessità di garantire diritti fondamentali a chi si trova in condizioni di grande difficoltà.