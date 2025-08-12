Camposano, due associazioni per il cuore e la cultura della comunità

Camposano (NA) – Nel cuore dell’Agro Nolano, due realtà associative stanno scrivendo una storia di impegno, passione e servizio alla comunità. “La Quinta Nera” e “La Nuova Era” operano fianco a fianco, ognuna con una propria missione, ma con un obiettivo comune: rendere Camposano un luogo più ricco di cultura e più solidale.

La Quinta Nera: il teatro come strumento di crescita

Fondata nel 2019, l’associazione culturale “La Quinta Nera” ha come scopo la realizzazione e la promozione di attività teatrali e culturali finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale.

Negli ultimi mesi, l’associazione – guidata dalla presidente Rita Rozza – ha intensificato la sua presenza nelle scuole del territorio. Dal febbraio 2024 sono attivi laboratori teatrali presso il Plesso Sanseverino e la sede “Cerchio d’Oro” di Nola, esperienze che hanno coinvolto bambini e ragazzi in un percorso di creatività e formazione artistica.

La Nuova Era: volontariato e aiuto concreto

Se “La Quinta Nera” mette in scena emozioni e storie, “La Nuova Era” lavora dietro le quinte della vita quotidiana per garantire sostegno a chi è in difficoltà. L’associazione, presieduta da Santoro Rozza Grazia, è impegnata nel sociale e nel volontariato, offrendo servizi come ricorsi in sede e visite mediche gratuite con numerici, pensate per persone che non possono permettersi cure e assistenza. Un’azione silenziosa ma fondamentale per tante famiglie del territorio.

Un momento di festa: l’inaugurazione della nuova sede

Sabato 30 agosto 2025, alle ore 19:30, “La Nuova Era” aprirà le porte della sua nuova sede in Corso Vittorio Emanuele III, 44. L’inaugurazione sarà non solo un momento celebrativo per l’associazione, ma anche un’occasione per tutta la cittadinanza di conoscere più da vicino le attività di volontariato e scoprire le possibilità di partecipazione attiva.

Un unico filo conduttore: la comunità

Camposano si conferma così un luogo in cui la cultura e la solidarietà si intrecciano, grazie al lavoro instancabile di queste due associazioni che, pur operando in ambiti diversi, condividono lo stesso spirito: prendersi cura delle persone e del territorio.