Polizia Municipale di Baiano: controlli e sanzioni anche in piena estate

Nonostante il clima vacanziero continua senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Municipale di Baiano coordinata dal Cap. Francesco Tavasso.La scorsa settimana è iniziata con l’identificazione, tramite sistema di videosorveglianza e la comminazione della relativa sanzione, di una persona che aveva gettato rifiuti dal proprio veicolo. È continuata, poi, con l’avvio delle indagini culminate con l’identificazione di una persona che aveva dato fuoco a cumuli di vegetali in un terreno agricolo in spregio all’ordinanza che vieta, in questo periodo, tali attività. Sebbene in numero ridottissimo, come del resto tutti i comandi del mandamento, il personale della P.M. di Baiano non perde occasione per manifestare la sua abnegazione e senso del dovere e, soprattutto, l’attaccamento al nostro territorio senza abbassare mai la guardia.