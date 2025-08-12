Frigento, gonfiabili e giochi per bambini: il 14 agosto festa a Pila ai Piani

Frigento – Sarà una vigilia di Ferragosto all’insegna del divertimento quella in programma il 14 agosto, quando la località Pila ai Piani ospiterà un pomeriggio speciale dedicato ai più piccoli.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Frigentina con il patrocinio del Comune di Frigento e inserita nel circuito de I Borghi più belli d’Italia, prenderà il via alle 18:00 con gonfiabili, giochi e attività pensate per far sorridere i bambini e regalare momenti di spensieratezza alle famiglie.

Non solo divertimento: grazie alla presenza di Inside Food, la serata offrirà anche proposte gastronomiche, unendo così gusto e svago in un unico evento.

L’appuntamento rientra nel cartellone estivo frigentino e conferma l’impegno della Pro Loco nel promuovere iniziative che valorizzano il territorio e favoriscono la socialità.

Data: 14 agosto 2025

Ora: dalle 18:00

Luogo: Pila ai Piani – Frigento (AV)

Ingresso libero