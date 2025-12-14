Camposano Buskers Festival: torna la magia degli artisti di strada per la terza edizione

Il Camposano Buskers Festival è pronto a riaccendere l’atmosfera festosa del periodo natalizio con la sua terza edizione, riportando la poesia, l’energia e la creatività degli artisti di strada nel cuore della città di Camposano, Comune della Città Metropolitana di Napoli.

Nei giorni 27 e 28 dicembre, a partire dalle ore 19:30, Piazza Umberto I, Corso Vittorio Emanuele III e la Villa Comunale si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove musica, spettacoli itineranti e performance sorprendenti coinvolgeranno il pubblico di tutte le età.

Un evento pensato per famiglie, bambini e appassionati, capace di unire intrattenimento e convivialità in due serate all’insegna della condivisione e del divertimento. Artisti di strada, musicisti e performer animeranno le vie del centro con esibizioni originali, regalando emozioni autentiche e momenti di stupore.

Ad arricchire l’esperienza non mancherà un’area dedicata alla gastronomia e allo street food, per gustare specialità locali e sapori diversi mentre si passeggia tra uno spettacolo e l’altro.

Il Camposano Buskers Festival si conferma così un appuntamento atteso e ormai consolidato, capace di valorizzare gli spazi urbani e di offrire alla comunità un’occasione di festa, cultura e incontro.

L’ingresso è gratuito: due serate da non perdere per vivere la magia dell’arte di strada e salutare le feste con sorrisi, musica e meraviglia.