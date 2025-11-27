Cambia ora i tuoi infissi, prima che i bonus si riducano!

Da qualche anno ci siamo abituati a misure fiscali che agevolano davvero la sostituzione delle finestre, con aliquote vantaggiose come nel caso dell’Ecobonus infissi o del Bonus Casa. Sarebbe bello se i benefici durassero per sempre ma, purtroppo, spesso non è così. Dal prossimo anno, infatti, le detrazioni attuali potrebbero ridursi; vediamo quali sono le previsioni e cosa fare per cambiare gli infissi.

Perché questo è il momento giusto

La Legge di Bilancio 2026 è in in corso di approvazione, con proposte per mantenere le percentuali vigenti e alcuni dubbi sulle decisioni finali. Per ricapitolare, fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota dei Bonus per la prima casa è ancora al 50%, mentre per le seconde case la percentuale è del 36%.

Le quote sono uguali sia nel caso di Ecobonus (detrazione per il risparmio energetico) sia per la sostituzione infissi con il Bonus Casa (per ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo).

Tra le ipotesi per il 2026, ancora in discussione, era possibile una riduzione dello sconto fiscale al 36% per la prima abitazione e al 30% per le seconde case. Sappiamo, comunque, che il prossimo anno sarà di “transizione”, dato che i Bonus sono stati prorogati fino al 2027 ma sono previste condizioni sempre meno favorevoli. Le aliquote, i massimali e i limiti previsti per chi deve cambiare infissi continueranno a modificarsi, molto probabilmente al ribasso.

Per chi deve sostituire le finestre, per esempio, data questa situazione ancora di incertezza la cosa migliore da fare è di avviare i lavori entro la fine del 2025. Ogni mese perso è un mese in cui si paga di più o si detrae di meno: in pratica, agire presto significa risparmiare di più.

Quali sono i vantaggi immediati di sostituire gli infissi

Quando ci si pone il problema dei Bonus per cambiare le finestre di casa, per esempio, sicuramente la prospettiva è quella di risparmiare con un investimento a lungo termine. I nuovi infissi, però, consentono di ottenere comunque diversi benefici in tempi brevi.

Migliore isolamento termico . L’efficienza delle nuove finestre garantisce un maggiore comfort interno in ogni stagione – trattiene il calore in inverno, il fresco in estate, riduce gli spifferi d’aria e la condensa dovuta all’umidità.

. L’efficienza delle nuove finestre garantisce un maggiore comfort interno in ogni stagione – trattiene il calore in inverno, il fresco in estate, riduce gli spifferi d’aria e la condensa dovuta all’umidità. Risparmio sui consumi . Il beneficio legato all’isolamento termico si traduce in un vantaggio economico, perché aiuta a diminuire consumi energetici; di conseguenza, saranno più basse le spese per il riscaldamento o i condizionatori.

. Il beneficio legato all’isolamento termico si traduce in un vantaggio economico, perché aiuta a diminuire consumi energetici; di conseguenza, saranno più basse le spese per il riscaldamento o i condizionatori. Aumento del valore dell’immobile . Una casa con infissi nuovi ed efficienti è più apprezzata nel caso di vendita sul mercato immobiliare; significa meno consumi e nessuna spesa ulteriore per l’acquirente.

. Una casa con infissi nuovi ed efficienti è più apprezzata nel caso di vendita sul mercato immobiliare; significa meno consumi e nessuna spesa ulteriore per l’acquirente. Perfeziona l’estetica. Il design rinnovato dona agli ambienti un aspetto elegante e funzionale, piacevole già a prima vista. Soprattutto se le finiture e le forme sono particolari, gli infissi uniscono stile e funzionalità.

Il design rinnovato dona agli ambienti un aspetto elegante e funzionale, piacevole già a prima vista. Soprattutto se le finiture e le forme sono particolari, gli infissi uniscono stile e funzionalità. Migliore isolamento acustico . Oltre al comfort termico, le nuove finestre con doppi o tripli vetri hanno un impatto immediato per attutire i rumori provenienti dall’esterno. Negli ambienti che si affacciano sulla strada, i benefici possono essere notevoli.

. Oltre al comfort termico, le nuove finestre con doppi o tripli vetri hanno un impatto immediato per attutire i rumori provenienti dall’esterno. Negli ambienti che si affacciano sulla strada, i benefici possono essere notevoli. Accesso agli incentivi fiscali. I benefici pratici si uniscono a quelli tributari, con l’agevolazione in fase di dichiarazione dei redditi. Per ottenerla, bisogna approfittare delle detrazioni attuali (50% o 36%), che potrebbero non tornare o essere meno generosi in futuro.

Come funzionano i bonus oggi – e come cambiano domani

Spesa massima per unità immobiliare : per il Bonus Casa il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro (anche per serramenti) per unità immobiliare, compresi eventuali lavori sulle pertinenze. Per l’Ecobonus, invece, il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.

: per il Bonus Casa il tetto di spesa è fissato a 96.000 euro (anche per serramenti) per unità immobiliare, compresi eventuali lavori sulle pertinenze. Per l’Ecobonus, invece, il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare. Detrazione prima casa: l’aliquota per entrambi i Bonus è al 50% nel 2025, mentre dal 2026 potrebbe diminuire al 36%.

l’aliquota per entrambi i Bonus è al 50% nel 2025, mentre dal 2026 potrebbe diminuire al 36%. Detrazione seconde case: l’aliquota è al 36% nel 2025, e potrebbe arrivare al 30% dal 2026.

Un declassamento è previsto comunque dal 2027, in cui sarà poco probabile che le condizioni restino favorevoli o mantengano massimali così alti.

Perché sostituire gli infissi ora è una scelta strategica

Chi anticipa i tempi e avvia questo intervento entro la fine del 2025, ottiene due ottimi risultati:

la piena agevolazione fiscale e la sicurezza di completare i lavori prima che vengano introdotte eventuali restrizioni.

Al contrario, chi ritarda la scelta rischia di affrontare degli svantaggi: detrazione più bassa, massimale ridotto, possibili limiti alle tipologie di intervento o ai materiali.

In regioni come la Sicilia, intervenire subito installando dei serramenti in PVC su misura, può assicurare un eccellente risultato in termini di efficienza e incentivazione.

Cosa considerare quando scegli un nuovo infisso

Prendere qualche accorgimento, prestando attenzione ad alcuni elementi, è importante per fare una scelta corretta.

Verifica che l’infisso soddisfi i requisiti tecnic i. Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario rispettare delle caratteristiche, che possono includere la trasmittanza termica, alcune certificazioni o la posa in opera.

i. Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario rispettare delle caratteristiche, che possono includere la trasmittanza termica, alcune certificazioni o la posa in opera. Scegli materiali e produttori affidabili . La qualità e l’efficienza sono criteri essenziali in un investimento; gli infissi in PVC su misura offrono ottime prestazioni e restano tra le soluzioni più efficaci.

. La qualità e l’efficienza sono criteri essenziali in un investimento; gli infissi in PVC su misura offrono ottime prestazioni e restano tra le soluzioni più efficaci. Programma l’intervento. Dovrai avviare, e se possibile completare, il cambio infissi entro fine anno. È il modo migliore per garantirti l’agevolazione fiscale con il massimo vantaggio.

Agisci subito: ecco cosa fare

Se hai deciso di sostituire le finestre, segui questi pochi e semplici passaggi.

Richiedi un preventivo gratuitoe senza impegno, che descriva chiaramente tempi e costi. Verifica la fattibilità dell’agevolazione fiscale con un tecnico o il produttore degli infissi. Esegui i lavori nei prossimi mesi: non rimandare, pensando che i bonus rimarranno invariati.

