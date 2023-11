AVELLA. La “Colletta Alimentare Nazionale”, un successo grazie all’associazione Agorà e a tutti i volontari

L’Associazione AGORA’- Avella anche quest’anno ha centrato l’obiettivo! La “COLLETTA ALIMENTARE NAZIONALE”, evento del 18 novembre, promossa dal Banco Alimentare Onlus, è risultata proficua grazie alla collaborazione di Michele Siniscalchi con il gruppo Scout di Avella e dei volontari della nostra associazione Saleh Eman (detta Immy), Mazur Hanna (detta Gaia), Emilia Grossi, Usenko Elena, Lomova Irina, Miele Giuseppina Rita, Rozza Anna, Sbarra Cristina, Caruso Angela, Lombardi Caterina, D’Aprile Irma, Grossi Ivan e Vetrano Pellegrino. Grazie a tutti Voi per la riuscita della manifestazione!

Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo al dott. Paolo Picciocchi, per aver messo a disposizione i locali per il deposito delle derrate alimentari raccolte, siti in via Roma ad Avella e al dott. Renato Pecchia il cui sostegno morale ed economico non è mai assente.

Una menzione d’onore ai supermercati che ci hanno accolto e sostenuto: “Extra” di Baiano (AV) e di Mugnano del Cardinale (AV), “Conad” di Avella (AV), “MD” di Nola (NA) e di Mugnano del Cardinale (AV), “Eurospin” di Mugnano del Cardinale (AV) e “Lidl” di Camposano (NA).

Nonostante l’assenza delle istituzioni, non abbiamo provato sentimenti di rammarico, anzi giornate come quella oggetto di questo comunicato aumentano in noi la convinzione e la volontà di agire nel sostegno agli indigenti e nella condivisione delle problematiche degli ultimi.

Ci preme comunicarvi il resoconto della raccolta, contabilizzato per scatole di dimensioni 40 cm x 30 cm x 30 cm. Contenenti pacchi di pasta e scatolame di vario tipo

Pasta Legumi Pelati Riso Biscotti Omoge. Tonno Zucchero Latte Olio Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole Scatole 64 29 17 3 28 7 5 2 10 4

Tutto il donato sarà distribuito in questi giorni presso la sede del “Centro Studi” sito in via Roma, Avella, i cui associati ci hanno accolto per consentirci di proseguire nel nostro percorso di volontariato: a questo proposito cogliamo l’occasione per ringraziare Rino Pecchia e Giovanni D’Avanzo per la loro attenzione.

Grazie di tutto! Il Presidente Giuseppe Antonio Pescione