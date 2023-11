MOSCHIANO. Grande soddisfazione per la buona riuscita della 39esima sagra della Castagna

Enorme soddisfazione viene espressa dalla dalla Proloco M.Caputo di Moschiano, per la realizzazione della 39 ° Sagra della Castagna. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della 39° Sagra della Castagna- afferma la Presidente della Proloco, Cava Cherubina-. Siete stati veramente in tanti a partecipare!! Un ringraziamento particolare, inoltre, va a coloro che si sono impegnati per questo importante evento. Ogni socio è stato un punto di congiunzione di una rete vasta, fatta di persone, enti e forze dell’ordine. A tal proposito vogliamo ringraziare: Il Commissario Prefettizio di Moschiano; l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio SUAP del Comune di Moschiano; la P.S. di Lauro, i C.C. di Quindici; la Protezione Civile “Guardia Agroforestale Italiana Ets e il servizio di Ambulanza ” Punto Alfa”; i ragazzi della Quadriglia di Pago Vallo Lauro; gli operatori della Comunita’ Montana “Partenio- Vallo Lauro”; il Comitato Festa di Moschiano;l’UNPLI Avellino; i bambini dell’ACR Moschiano per i cartelloni e disegni vari; l’Azienda Agricola “Augustus”; tutti gli sponsor e Felice Allocca per gli allestimenti. Grazie di vero cuore a tutti voi per aver creduto in noi!! La sagra rappresenta un evento importante per il nostro territorio, vista massiccia presenza di persone provenienti da vari angoli della Campania. Un’ affluenza al di sopra delle nostre aspettative. A breve, inoltre ,comunicheremo le nostre iniziative che abbiamo in cantiere Iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio.