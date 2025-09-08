Aspettando l’11esima Camminata Rosa, il countdown di Amos Partenio inizia con le visite di prevenzione

Nuova tappa a Mercogliano per la prevenzione rosa firmata Amos Partenio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, una settimana prima del taglio del nastro dell’undicesima Camminata Rosa che si terrà domenica 14 settembre, presso i locali del Centro Caritas Diocesana, in via Matteotti a Mercogliano, il senologo dottor Carlo Iannace ha effettuato le visite senologiche gratuite.

L’atmosfera di gioia è già nell’aria ed ha accompagnato tutte coloro che hanno scelto, ancora una volta, la prevenzione. I ringraziamenti di Amos Partenio vanno come sempre al dottor Carlo Iannace per il suo prezioso e continuo operato sul territorio e all’amica Giuseppina Picca per l’organizzazione e l’accoglienza nei locali della Caritas. Si ringrazia anche il comune di Mercogliano per il patrocinio all’iniziativa.

Tutto pronto, intanto, per la Camminata Rosa edizione numero 11. L’appuntamento è per domenica 14 settembre in viale San Modestino a partire dalle ore 8, con taglio del nastro alle 8:45. Ad attendere i partecipanti la calorosa accoglienza The Power of Pink e una buonissima ed economica colazione ai bar del viale alberato. Poi la partenza, la marcia della vita fino al Duomo di Avellino con sorprese e momenti emozionanti lungo il percorso e al termine della Santa Messa prevista alle 12.

Infine il cielo si colorerà di rosa per salutare chi purtroppo non ha vinto la battaglia contro il cancro. Il messaggio di forza, coraggio e cura si fa sentire sempre più forte, Fu** Cancer. Per questo la prevenzione non si ferma mai e subito dopo la Camminata Rosa si riparte con i nuovi appuntamenti per le visite senologiche gratuite. Per info e aggiornamenti è possibile seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.