Arte e Musica il 25 luglio a Lauro – Rosa Stingone e Apollon Quartett per il Lauro Festival 2025, il programma degli eventi estivi promosso dal Comune di Lauro

Due appuntamenti d’eccezione animeranno il Complesso Monumentale delle Rocchettine nella serata di venerdì 25 luglio 2025, nell’ambito del Lauro Festival, rassegna culturale promossa dal Comune di Lauro. Alle ore 18.30 si terrà il vernissage della mostra personale dell’artista Rosa Stingone, dal titolo “Fusioni di colori e forme oniriche”. L’esposizione, ospitata nel suggestivo scenario delle Rocchettine, offrirà al pubblico un percorso tra visioni interiori, armonie cromatiche e suggestioni astratte. All’inaugurazione interverranno il Sindaco Rossano Sergio Boglione, il rappresentante dell’associazione Fonte Nova Domenico Fiore, la direttrice dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Nola Antonia Solpietro e l’artista stessa. La mostra resterà visitabile fino al 1° agosto, tutti i giorni con orario 10.00–13.00 e 18.00–20.00.

Alle ore 21.00, presso il cortile superiore del complesso Monumentale delle Rocchettine, spazio alla musica con il concerto “Lauro incontra Praga”, che vedrà protagonista l’ Apollon Quartett, prestigioso ensemble proveniente dalla Repubblica Ceca. Il repertorio spazierà tra musica

popolare, jazz e classica, in un’esibizione di grande raffinatezza.

La partecipazione al concerto è gratuita, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 327 8555775.

Due eventi in una sola serata, per celebrare il dialogo tra linguaggi artistici diversi, in uno dei luoghi simbolo della storia e della cultura di Lauro.