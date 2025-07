Incidente all’uscita dell’autostrada di Baiano: torna il tema della rotatoria mai realizzata

Baiano (AV) – Ancora un incidente questa mattina all’uscita del casello autostradale di Baiano, dove più veicoli sono rimasti coinvolti in un impatto che ha richiesto l’intervento del 118 per prestare le prime cure ai passeggeri. Le condizioni dei coinvolti non sembrano gravi, ma l’episodio riaccende i riflettori su un problema annoso e irrisolto: la mancanza di una rotatoria in una zona ad alta densità di traffico.

La vicenda richiama alla memoria impegni assunti in passato da parte della Provincia di Avellino e dei comuni limitrofi, in particolare Baiano e Mugnano del Cardinale, per la realizzazione di una rotatoria proprio in quel punto strategico, allo scopo di regolare meglio il flusso veicolare e ridurre il rischio di incidenti.

A intervenire con toni decisi è l’ex sindaco di Sperone, Dott. Salvatore Alaia, da sempre attento alle dinamiche del territorio:

“Mi chiedo, e vi chiedo: che fine ha fatto questo benedetto progetto? In quale cassetto si è perso o fermato?!” – ha dichiarato Alaia, sottolineando come l’ennesimo incidente dimostri l’urgenza di interventi concreti, e non solo di promesse.

Il suo sfogo è anche una denuncia più ampia:

“Viviamo una realtà ormai alla deriva, per mancanza di entusiasmo e di passione politica. Il Baianese merita più attenzione da parte dei suoi sindaci e amministratori”, ha aggiunto l’ex primo cittadino, chiedendo risposte immediate e azioni concrete, prima che la situazione degeneri ulteriormente.

La proposta della rotatoria all’uscita del casello autostradale di Baiano circola da anni, ma non ha mai visto la luce, nonostante i numerosi solleciti da parte di cittadini, comitati locali e amministratori del territorio. L’assenza di un’opera così fondamentale continua a rappresentare un punto critico per la sicurezza stradale nella zona.

L’incidente di oggi, fortunatamente senza vittime, non può essere ignorato. La comunità locale, attraverso voci come quella del Dott. Alaia, chiede più responsabilità, più concretezza e meno inerzia. La sicurezza stradale è una priorità e non può più attendere.

Il tempo delle promesse è finito. Ora servono i fatti.