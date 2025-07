Monteforte Irpino, 12 anni dopo la strage di Acqualonga: il 28 luglio la commemorazione delle 40 vittime

Monteforte Irpino (AV) – In occasione del dodicesimo anniversario della terribile tragedia stradale di Acqualonga, avvenuta il 28 luglio 2013, in cui persero la vita 40 persone, si terrà una cerimonia di commemorazione per onorare la memoria delle vittime.

L’appuntamento è fissato per lunedì 28 luglio 2025 alle ore 18.00, presso il Giardino della Memoria a Monteforte Irpino, luogo simbolico sorto per ricordare chi ha perso la vita in quella tragica serata.

Alla commemorazione saranno presenti la Commissione Straordinaria del Comune di Monteforte Irpino, una delegazione del Comune di Pozzuoli – città d’origine della maggior parte delle vittime – e rappresentanti delle autorità civili, religiose e militari del territorio.

La cerimonia sarà aperta al pubblico, per permettere a familiari, amici, associazioni e cittadini di unirsi nel ricordo, in un momento di raccoglimento, preghiera e condivisione.

La strage del viadotto Acqualonga

Il 28 luglio 2013, un pullman che trasportava fedeli di ritorno da un pellegrinaggio a Telese Terme, precipitò dal viadotto Acqualonga sull’autostrada A16, nei pressi di Monteforte Irpino. Il mezzo, a causa di un guasto ai freni, sfondò le barriere di protezione e cadde nel vuoto per oltre 30 metri.

La tragedia provocò la morte di 40 persone. Fu uno degli incidenti stradali più gravi della storia italiana recente, che lasciò un segno profondo nelle comunità di Pozzuoli e dell’Irpinia.

Una ferita ancora aperta

A dodici anni da quel giorno, la ferita resta viva nei cuori di chi ha perso i propri cari. La commemorazione del 28 luglio 2025 rappresenta un’occasione per rinnovare l’impegno civile e istituzionale verso la sicurezza stradale e la tutela della vita.

Il Giardino della Memoria, inaugurato nel 2018, è oggi un simbolo di ricordo, giustizia e speranza, un luogo in cui le vittime continuano a vivere nel cuore di una comunità che non dimentica.