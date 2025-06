ALTAVILLA IRPINA – Domenica 15 giugno la presentazione ufficiale dei 9 percorsi cicloturistici del GAL Partenio, nell’ambito del progetto “Cammini e Sentieri d’Europa – Cam-Sent”

ALTAVILLA IRPINA – Domenica 15 giugno ad Altavilla Irpina verranno presentati i 9 percorsi cicloturistici realizzati dal GAL Partenio nell’ambito del Progetto di cooperazione Cammini e sentieri d’Europa “Cam-Sent”- T.I. 19.3.1 Psr Campania 2014-2022. A partire dalle ore 9,00 i partecipanti riceveranno il materiale informativo e i gadget dell’evento per poi partire, alle ore 10,00 in perlustrazione di gruppo.

Ci saranno due percorsi: uno per esperti, di 56 km con 1400 metri totali di dislivello, che attraverserà i comuni di Altavilla Irpina, Tufo, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, Montefusco, Santa Paolina, Prata Principato Ultra, Pratola Serra, Grottolella e Capriglia; ed uno adatto atutti, che attraverserà i comuni di Altavilla Irpina, Tufo e Prata Principato Ultra, con due soste di media durata presso le storiche cantine Di Marzo di Tufo, la più antica della Campania e tra le più antiche del sud Italia, e presso la prestigiosissima Basilica Paleocristiana di Prata Principato Ultra.

Al rientro, a partire dalle 14,00 sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti in modo da farli ristorare a dovere. In seguito, a partire dalle 15,00 ci sarà il microfono aperto a tutti i partecipanti, singoli o in rappresentanza di gruppi e associazione per raccontare la propria esperienza e/o la propria attività associativa. Dopo i saluti istituzionali di Mario Vanni, sindaco di Altavilla Irpina, verrà presentato il progetto di cooperazione Cammini e sentieri d’Europa “Cam-Sent” da Maurizio Reveruzzi, coordinatore del Gal Partenio, e da Alessio Fragnito, Presidente dell’Associazione Benevento Longobarda, che illustrerà i 9 percorsi tematici. Sarà quindi data la parola ad ospiti speciali, ossia Martina Kiderle, componente del Consiglio d’Amministrazione della “ADFC”, la più grande associazione di cicloturismo della Germania, Luca Simeone, in rappresentanza del Napoli Bike Festival, Claudio Ferraro, che illustrerà il progetto del Cammino di Guglielmo in bici e a piedi, Tonino Maffei, Presidente di Irpinia Trekking, che presenterà il progetto del Cammino dei tre parchi sul Sentiero europeo E1, Francesco Landolfi e Silvio Vacca, in rappresentanza della “FIAB” Napoli, lo scrittore Giuseppe Tecce, che presenterà il suo ultimo libro “Racconti dall’Irpinia”, Camillo Campolongo, Presidente del WWF Sannio che presenterà l’Oasi WWF di Pannarano e il progetto Eco Woodland di Torrioni, Giulio Martino, in rappresentanza dell’associazione Lerka Minerka. La sintesi conclusiva degli interventi sarà affidata a Luca Beatrice, Presidente del Gal Partenio, a riprova dell’importanza dell’evento per l’intero territorio irpino.

La partecipazione è gratuita, per cui si invitano tutti gli interessati a contattare il 329.9734989 per ulteriori informazioni.

I 9 Percorsi ciclabili del GAL Partenio che saranno presentati, nascono dal desiderio di far conoscere il territorio attraverso la pratica del cicloturismo, che riscuote sempre più successo di anno in anno. I percorsi si snodano all’interno dei 16 comuni che costituiscono l’ambito di operatività del Gal Partenio e in molti comuni limitrofi, attraversando territori ricchi di storia e di fascino, dove tipicità e tradizione si legano e danno una forma schietta e genuina all’ambiente, alle persone, alla spiritualità, all’arte, ai prodotti enogastronomici e artigianali. Di diversa lunghezza, i 9 percorsi seguiranno temi ben definiti (Anello dei Castelli – 117 km – 2.500 metri di dislivello, Traversata del Massiccio del Partenio – 62 km – 1640 metri di dislivello, Anello del Greco di Tufo – 54 km – 1170 metri di dislivello, Anello Storico – 107 km – 1750 metri di dislivello, Anello Panoramico – 97 km – 2040 metri di dislivello, Anello della Tradizione – 69 km – 1380 metri di dislivello, Sulle tracce di San Michele – 103 km – 2370 metri di dislivello, Sulle Tracce di San Guglielmo – 47 km – 1470 metri di dislivello, Grande Anello del Gal Partenio – 222 km – 4180 metri di dislivello) e accompagneranno gli cicloturisti alla scoperta di panorami mozzafiato e di luoghi pittoreschi ma ancora preservati dalla calca del turismo mordi e fuggi. Tutti i percorsi e le informazioni saranno disponibili sul sito internet www.partenioinbici.it, che sarà inaugurato il prossimo 25 giugno e dove si potranno scaricare gratuitamente i GPX e i PDF di ogni percorso.