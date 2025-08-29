Terzigno, la cultura come motore di crescita: dal Museo MATT al nuovo liceo in via Galilei

L’amministrazione Ranieri ha sempre posto la cultura al centro del proprio mandato, considerandola un motore di crescita e di identità per la comunità. Ne sono testimonianza l’inaugurazione del Museo MATT, l’arrivo dei preziosi reperti provenienti dalla vicina Pompei, l’attenzione rivolta al mondo della scuola e, soprattutto, la realizzazione del nuovo liceo in costruzione in via Galilei a Terzigno.

In questo percorso si inserisce anche un ricordo importante rievocato dal senatore della Repubblica Italiana e attuale assessore comunale, Domenico Auricchio. Con grande emozione, egli ha richiamato alla memoria l’acquisizione dello storico Palazzo Contaldi, destinato a diventare la sede del prossimo liceo cittadino. Un traguardo reso possibile grazie all’impegno di allora, quando – nel 2003 – l’allora sindaco Nino De Falco e lui nelle vesti di assessore ai Lavori Pubblici portarono a termine l’operazione di acquisizione dell’immobile.

Quella scelta lungimirante, compiuta oltre vent’anni fa, oggi rivela tutta la sua importanza: grazie a essa, Terzigno si prepara a ospitare una vera e propria cittadella della cultura, un luogo in cui giovani, studenti e cittadini potranno crescere, studiare e condividere esperienze.

La cultura non è soltanto memoria del passato, ma anche investimento sul futuro. E Terzigno, con il suo nuovo polo culturale e scolastico, si candida a diventare un punto di riferimento per l’intero territorio vesuviano.