ACCADDE OGGI. Il 26 febbraio del 1922, esattamente 104 anni fa, iniziava il governo di Luigi Facta, l’ultimo prima dell’avvento del fascismo in Italia.

Tre mesi dopo, il 28 ottobre 1922, con la marcia su Roma, Mussolini prenderà il potere. Comincia per l'Italia il ventennio fascista, venti anni di dittatura, guerra, morte. Il 16 novembre del 1922 Benito Mussolini pronuncia quello che passerà alla storia come "il discorso del bivacco". È il primo discorso tenuto dal duce in veste di Presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia.

“Signori – dirà – quello che io compio oggi, in questa Aula, è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza (…) Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. Con 300 mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il Fascismo. Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”.