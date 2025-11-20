“ACCADDE OGGI”. 1993 – Nasce la Giornata dell’Infanzia: la Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo

20 novembre – Giornata Mondiale dell’Infanzia: l’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita per ricordare l’adozione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, avvenuta proprio il 20 novembre 1989.
La Convenzione è il trattato sui diritti umani più ratificato della storia e definisce i diritti fondamentali dei bambini:
diritto alla vita, alla salute e allo sviluppo;
diritto all’istruzione;
diritto alla protezione da abusi, violenze e sfruttamento;
diritto a una famiglia e a un ambiente sicuro;
diritto ad essere ascoltati e a partecipare alle decisioni che li riguardano.
Il 20 novembre, quindi, non è solo una ricorrenza, ma un impegno internazionale continuo a difesa dei più piccoli e a supporto delle politiche per l’infanzia.