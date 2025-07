“ACCADDE OGGI”. 15 luglio 2006 – Nasce Twitter, il social che ha cambiato il mondo

Il 15 luglio 2006 veniva aperto ufficialmente al pubblico Twitter, il social network nato come piattaforma di microblogging con un limite di 140 caratteri per messaggio (poi diventati 280). L’idea, semplice ma rivoluzionaria, era quella di permettere a chiunque di condividere “cosa stai facendo?” in tempo reale.

Ideato da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass e Evan Williams**, Twitter ha avuto una crescita rapidissima, trasformandosi da esperimento tecnologico in uno degli strumenti di comunicazione più influenti del XXI secolo.

Nel corso degli anni, Twitter ha:

dato voce a rivoluzioni sociali (come la Primavera Araba),

amplificato la comunicazione politica , spesso diretta e senza mediazioni,

trasformato il modo in cui si diffondono notizie in tempo reale, con aggiornamenti anche prima dei media tradizionali.

Nel 2022, Twitter è stato acquistato da Elon Musk e, nel 2023, ha cambiato nome in X, aprendo una nuova fase nella sua storia.

Nonostante evoluzioni e polemiche, il 15 luglio 2006 resta una data chiave nella storia di Internet: il giorno in cui è nato un modo nuovo di comunicare, 280 caratteri alla volta.