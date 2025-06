“ACCADDE OGGI”. 14 giugno 1777: nasce la bandiera degli Stati Uniti d’America, simbolo di indipendenza e unità

WASHINGTON – Il 14 giugno 1777 è una data storica per gli Stati Uniti d’America: in questo giorno il Congresso Continentale approvò ufficialmente il disegno della bandiera nazionale, dando vita alla celebre “Stars and Stripes”.

La risoluzione, semplice ma carica di significato, stabiliva che la bandiera degli Stati Uniti fosse composta da tredici strisce orizzontali rosse e bianche, alternate, e da tredici stelle bianche su sfondo blu, a rappresentare le tredici colonie originarie che avevano dichiarato l’indipendenza dal Regno Unito appena un anno prima, nel 1776.

La bandiera divenne sin da subito un simbolo forte di unità, libertà e identità per la giovane nazione in lotta per l’autodeterminazione. Con l’espansione degli Stati Uniti e l’ingresso di nuovi stati nell’Unione, il numero delle stelle è progressivamente aumentato fino alle 50 attuali, mentre le tredici strisce sono rimaste inalterate in omaggio alle colonie fondatrici.

In ricordo di questa importante ricorrenza, negli Stati Uniti il 14 giugno si celebra il Flag Day, giornata dedicata al rispetto e alla storia del vessillo nazionale.

La nascita della bandiera americana rappresenta uno dei momenti simbolicamente più forti della Rivoluzione Americana, e ancora oggi la Stars and Stripes resta uno degli emblemi più riconoscibili al mondo, portatrice dei valori di democrazia, libertà e patriottismo.