BAIANO. Lega Avellino, Michele Colucci nominato Responsabile del Dipartimento Agricoltura e Agroalimentare

AVELLINO – La Segreteria Provinciale della Lega ha ufficializzato la nomina di Michele Colucci, consigliere comunale di Baiano, come Responsabile del Dipartimento Agricoltura e Filiera Agroalimentare della Lega Salvini Premier per la provincia di Avellino.

La scelta si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento territoriale del partito, con un’attenzione mirata ai settori strategici per l’economia locale. “L’agricoltura e l’agroalimentare rappresentano pilastri fondamentali per lo sviluppo dell’Irpinia”, si legge nella nota diffusa dalla segreteria, “e Michele Colucci saprà interpretare al meglio le esigenze del territorio”.

La nomina arriva in un momento di intensa attività politica della Lega sul territorio irpino, a pochi giorni dalla visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che il 2 e 3 luglio ha incontrato scuole, amministratori e realtà istituzionali della provincia. Una presenza che, secondo il partito, conferma la costante attenzione del Governo verso le aree interne del Paese.

Il nuovo incarico affidato a Colucci punta a dare voce al comparto agricolo e agroalimentare irpino, promuovendone le eccellenze e sostenendo azioni concrete per il rilancio del settore.