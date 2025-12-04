Forino ( Av) : San Nicola “illumina” Forino con la Discesa di Babbo Natale dalla sua Collina il Sei Dicembre ed il Goliardico Villaggio a Petruro il sette.

Non sarà un Natale usuale a Forino, non potrà esserlo per tante vicissitudini e tanti avvenimenti mesti occorsi negli ultimi due mesi, che purtroppo hanno interessato famiglie e persone care, conosciute da tutti nella cittadina dei Sette Colli, con inaspettate e tristi dipartite.

Ma in questa melanconia ancora si trova, e si è trovato, il verve di andare avanti, di cercare la luce sul nuovo selciato. E, come tante volte è capitato, è San Nicola, Patrono di Forino, ovvero la sua ricorrenza liturgica, che per due giorni cercherà – anzi, ridarà – almeno ai bambini un nuovo sorriso, una spensierata felicità, grazie alle diverse manifestazioni ludiche e liturgiche organizzate in suo nome.

Si parte sabato 6 dicembre con la Santa Messa celebrata alle ore 11.00 al Santuario di Castello in collina. La stessa sarà celebrata con solenne panegirico dal Rettore del Santuario, Padre Jean Claude Njdasmine.

Nel pomeriggio, il pezzo forte: l’organizzazione, da parte della Libertas Forino, della 43ª edizione della Discesa di Babbo Natale in paese, il quale, passando tra le frazioni di Castello, Celzi e Petruro, e con arrivo a Forino alle ore 20.00, porterà doni e leccornie a tutti i bambini che accorreranno all’evento.

Quest’anno, però, un altro grandissimo evento arricchirà la ricorrenza nicolaiana: il Grande Villaggio di Babbo Natale, che sarà allestito a Petruro, frazione di Forino, grazie all’Associazione Tillia Vulgaris, con giochi, divertimenti ludici e stand gastronomici.

Dunque, non resta che partecipare a questi appuntamenti nel segno di San Nicola, padre, avvocato e sempre consolatore in ogni momento di difficoltà e nelle terrene avversità.

Daniele Biondi