VISCIANO. Programma completo della XIV edizione Adriana Volpe condurrà la serata finale

La XIV edizione del Festival del Cortometraggio “Premio Carpine Visciano” sarà presentata da Adriana Volpe. La showgirl trentina è stata volto storico di Mezzogiorno in famiglia, Mattina in famiglia e I fatti vostri su Rai 2, oltre a condurre Ogni mattina su TV8. Ha partecipato a programmi di successo come Grande Fratello VIP e recentemente ha condotto Cerchiamo te: missione lavoro e Linea Verde Tradizioni su Rai 1.

La Volpe sarà la classica ciliegina, s’una torta ricca di talento. Come il David di Donatello 2025 Francesco Di Leva, special guest di una serata finale – quella di sabato 12 luglio all’Arena Parco Giovanni Paolo II di Visciano (NA) – che si aprirà con lo spettacolo musicale dell’apprezzatissimo cantautore Roberto Colella.

Il Gala di Premiazione sarà la scena madre di una tre giorni spettacolare, aperta dallo spettacolo di Luca Ward, “Il talento di essere tutti e nessuno“ previsto giovedì 10 luglio alle ore 21 . Serata in cui il celebre doppiatore italiano – voce tra gli altri di Russell Crowe ne “Il Gladiatore“, Keanu Reeves in “Matrix” e Pierce Brosnan in “007” – metterà in scena un one man showfatto di racconti, segreti del mestiere e interazione con il pubblico.

Venerdì 11 luglio, alle ore 21:00, il Festival proseguirà con il Projection Day, dove saranno proiettati i cortometraggi finalisti. In questa occasione, il pubblico avrà il privilegio di incontrare Gianluca di Gennaro – giovane attore napoletano, presente in numerosi lavori di successo come “Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Comandante”, “Gomorra 2 – la serie”, “Come un delfino” e “Champagne – Peppino di Capri” – e Francesco Della Calce, critico, giornalista e presidente della giuria tecnica del festival. Il Projection Day si trasformerà in un talk cinematografico a cielo aperto, un’opportunità unica per interagire con gli ospiti e i registi, mentre il pubblico diventerà parte della giuria popolare.

Di seguito il programma completo delle tre serate del Festival:

GIOVEDì 10 LUGLIO – Arena Parco Giovanni Paolo II (Visciano, NA) ore 21

“Il Talento di essere tutti e nessuno” con Luca Ward

VENERDì 11 LUGLIO – Arena Parco Giovanni Paolo II (Visciano, NA) ore 21

Projection Day con Gianluca Di Gennaro e Francesco Della Calce

SABATO 12 LUGLIO – Arena Parco Giovanni Paolo II (Visciano, NA) ore 21

Gala di Premiazione presentato da Adriana Volpe

Musica di Roberto Colella

Ospite Speciale: Francesco Di Leva