Mercogliano, strada bloccata da un carico frutta caduto da un camion nei pressi della Chiesa di San Modestino

Un imprevisto singolare ha causato il blocco temporaneo della circolazione a Mercogliano nella mattinata di oggi, 3 luglio 2025. Nei pressi della Chiesa di San Modestino, un camion adibito al trasporto ortofrutticolo ha accidentalmente perso parte del carico: decine di casse colme di pesche sono finite rovinosamente sull’asfalto, riversando una grande quantità di frutta sulla carreggiata.

L’episodio ha causato disagi al traffico locale, con veicoli costretti a fermarsi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Municipale per regolare la viabilità e coordinare le operazioni di pulizia.

Al momento non si registrano feriti né danni a cose, ma solo un inevitabile rallentamento delle attività in zona. Alcuni volontari, commercianti e residenti si sono prodigati per aiutare nella rimozione della frutta al fine di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.